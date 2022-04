Héléna WACRENIER

La formation professionnelle et ses financements sont mes domaines de prédilection. Orientée humain et résultats, je suis à l'écoute des opportunités.



Mots clés : à l’écoute, proactive, sens de l’analyse et de la synthèse, sens commercial, force de proposition, bonne organisation, efficacité et implication.



Public avec lequel j'ai travaillé : Cadres et non cadres, salariés, ex-salariés, jeunes diplômés

Structures : TPE/PME, grandes entreprises, cabinet

Types d'entreprises : Privé, public, association

Secteurs d'activité : Service, industriel, bâtiment, commerce, technique...



Mes compétences :

Recrutement

Conseil en ressources humaines

Droit du travail

Ingénierie de formation

Gestion des carrières

Formation professionnelle

Bilan de compétences

Gestion des compétences

Management