Société

Nous sommes une compagnie ayant plus de 15 ans d' expériences au commerce du thé gunpowder et chun mee(Pour l'Europe et l'Afrique) viens de créer une B2B websiteArray, nous sommes en trains de regrouper un système de fournisseurs pour créer un nouveau façon d'achat pour réaliser la communication directe entre les fournisseurs du thé vert normal de Chine et les distributeurs du marché cible.



Nous sommes une équipe professionnelle : l'équipe d’achat professionnelle minimise le coût, l’équipe QC professionnelle garanti la qualité optimisée des produits, l’équipe d’experts de marketing en ligne et une grande équipe de service à la clientèle après vente pourraient vous fournir de meilleurs services à n’importe où et à n’importe quel moment.



Notre équipe de qualité services a travaillé en étroite collaboration avec VIOLON, EL BELLAR et d’autres marques populaires.



Poste

Agent commercial du thé vert chinois



Missions principales

1. Chercher des importateurs/distributeurs du produit alimentaire, surtout celui de thé vert de Chine.

2. PrésenterArray aux clients ciblés locaux.

3. Maintenance de la relation avec le menbre deArray et assister le membre à passer la commande parArray.

4. Collection des feed-backs et des conseils positifs des membres à propos de notre site.



Profil

1, École de commerce ou diplôme équivalent en commerce , intéressant pour le E-commerce et ayant la connaissance ou expérience de la plate-forme B2B.

2. Expérience professionnelle au moins 2 ans dans le domaine de la distribution directe de produits alimentaire ou de l’importation.

3. Bon contact/bonne relation avec la moyenne et grande société qui a besoin d'importer ou acheter du thé vert.

4. Intégrité morale, aptitudes commerciales certaines, expérience commerciale sur le terrain (serait un plus)

5.Dynamique et curieux sur l’innovation; ambitieux pour relever le défi afin d’obtenir une commission intéressante.

6.Avoir un véhicule avec licence de conduit est préférable;







Capacité et Exigence

1, Maitrise de la langue du français et de l'anglais ou arabe (oral, écriture et écoute)

2, Maîtrise microsoft office;

3, Etre âgé (e) de 25ans révolus au moins, et de 40 ans au plus;

4,Avoir l’expérience de l’usage des sites e-commerce tels que Alibaba, ebay, Amazon etc.



Lieu de travail

Installation à la capitale ou capitale dans votre pays économique et possibilité avec voyage d'affaires dans le pays entier.



Revenu

Remboursement de 3 mois et Commission attractive selon vos chiffres d’affaires



Contact

Helena(Directrice du marché mauritanien et européen)

Email : helena.wu@chinatea123.com



Documents à fournir:

Une letter de motivation

Un CV

Une copie de licence de commerce ( seulement pour candidat de société )







Mes compétences :

Consumer goods

Distribution

B2B

Importation

Exportation

Export

Chine

thé chun mee

thé vert de chine

thé vert chinois

thé gunpowder

thé vert

vente en gros de thé vert

agent commercial de thé

B2C