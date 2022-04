Helene ABHERVE

Comptable, je possède avant tout le goût des chiffres. Rigoureuse dans mon travail, je possède le sens de l’organisation et de la méthode. autonome, je me doit d' être intègre et discrete. je sait travailler sous pression et contrôler mon stress, notamment au moment de la préparation du bilan annuel. Je maitrise les techniques approfondies de la comptabilité générale et analytique et manie les logiciels de gestion. je des compétences en droit social et fiscal