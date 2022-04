Hélène ACHARD-RUMEAU

Depuis l'obtention de mon Master professionnel Patrimoines, Tourismes, Multimédia, j'ai multiplié les expériences dans le domaine de la médiation et de l'Inventaire. En 2012, pour parfaire mes qualités de médiatrice, j'ai choisi de suivre la formation à l’examen d’aptitude de guide-conférencier Villes et Pays d’art et d’histoire du Poitou-Charentes. J'ai ainsi pu obtenir la carte de guide-conférencier. Au cours de mes diverses missions et formations, je me suis particulièrement intéressée à la médiation auprès du jeune public et des scolaires.





Mes compétences :

Conception visites, ateliers pour le jeune public

Conception de projets pédagogiques pour scolaires

Création et réalisation de visite guidée

Elaboration d’actions de valorisation

Connaissance méthodes, normes de l’inventaire.

Accueil et information du public

Gestion et mise en place d’une boutique