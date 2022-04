S'émerveiller, partager, avancer, voilà ce qui me motive! Internet et les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une formidable fenêtre ouverte sur le monde.



Dans le cadre de mon Master 2 "Patrimoine, Multimédia, Tourisme", j'ai choisi de me spécialiser sur l'usage des outils numériques pour la valorisation du patrimoine et des atouts touristiques des territoires : systèmes d'informations géographiques, base de données, communication web... Je me suis particulièrement passionnée pour les usages du web 2.0 et l'utilisation des réseaux sociaux.



Après plusieurs missions dans des organismes variés (associations, collectivités, entreprise), je suis maintenant community manager au sein de Nancy Tourisme. Ma mission? Vous faire découvrir la richesse du patrimoine, de l'actualité culturelle sur l'agglomération et toutes les "petits plus" qui vous donneront envie de venir nous voir!



Vous pouvez également consulter mon profil en ligne à l'adresse suivante : http://www.doyoubuzz.com/julie-fort



Mes compétences :

Community management

Communication online

Tourisme

Histoire

Réseaux sociaux