Métais JOSEPH

« Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. » Parce qu’une architecture, un design ou une sculpture, partent avant tout d’une idée, je trouve que cette citation d’Antoine de St Exupery se rapproche beaucoup de ce que j’aime dans mon métier.



Ma formation combinant à la fois Architecture Intérieure et Scénographie, avec une grande part de créativité, me permet d’aborder les projets avec de multiples angles d’approche, tout en respectant les besoins et les attentes du maitre d’ouvrage.



J’ai préparé, pour ma fin d'étude à l’École Supérieure des Arts et Techniques, un diplôme portant sur la réhabilitation d’une ancienne halle ferroviaire en un centre d’art contemporain. Le projet alliant architecture et scénographie, mêlait également le paysagisme au design, ou encore l’aménagement intérieur à l’urbanisme, afin de proposer une réflexion moderne à ma ville natale qu’est Châteaudun.



Parallèlement à cette dernière année, j’ai continué à collaborer avec l’agence parisienne qui m’avait offert mon second stage et j’ai ainsi pu mettre un premier pied dans le monde du travail, en donnant ma vision aussi bien dans le design d’environnement pour des particuliers que pour des commerces.



Le dynamisme et la motivation seront autant d’atouts que j’apporterai à vos envies, afin de réaliser, en utilisant mon sens artistique et mes capacités techniques, le projet que vous espérez.



En somme : Parlez-moi de vos rêves !





Mes compétences :

Sculpture

Illustrator – Photoshop – Indesign

Architecture d'intérieur

Design d'espace

3D

Dessin

Autocad

Énergies Renouvelables

Relation client

