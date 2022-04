Julie FORT

Actuellement en poste chez Maison Ferrand (où j'ai réalisé mon stage de fin d'études) dans les domaines du développement packaging et de l'achat matières sèches.



Les domaines du développement packaging de la Supply Chain (achat/approvisionnement) et de qualité packaging m’intéressent. En effet, mon expérience dans le secteur des spiritueux me permets d'acquérir des compétences dans ces domaines.



Mon master en commerce international me permet également de travailler dans l'export/administration des ventes.



Je suis une personne très motivée, impliquée avec un bon relationnel. Je fais preuve d'une certaine polyvalence grâce aux diverses missions que j’effectue. Dans tout ce que j'entreprends, je m'investis pleinement avec rigueur et sérieux.



Mon niveau d'anglais est opérationnel (niveau TOEIC 2012 : 745) et celui d'espagnol intermédiaire.



Mes compétences :

Xmind

rigueur

approvisionnement

motivation

marketing

Achat

Packaging