Julie FORT

Responsable technique dans les logements sociaux de la SNCF (13000 logements sur la façade ouest de la France), je gère les équipements techniques de nos résidences. Généraliste, j'ai une vision globale de la gestion technique d'un patrimoine.

En poste sur Paris, je désire rentrer dans ma région d'origine, à Bordeaux, pour un poste similaire et/ou avec plus de responsabilités.



Compétences

Maîtrise de la réglementation relative aux normes de sécurité dans le bâtiment

Maitrise de la réglementation thermique 2005, de la loi sur l’accessibilité, des financements « verts »

Suivi de chantiers

Conseil et formation des collaborateurs, sens pédagogique

Rédaction de cahier des charges, appels d’offres et consultations

Esprit d’analyse, de synthèse et d’initiative

Rigueur, sens de l’organisation et méthode

Estimation et gestion de budgets > 500k€

Pilotage et gestion de projets

Capacité de travail en équipe et management

Maîtrise d’Office 2010, Internet, IKOS, ABYLA



Mes compétences :

Conseil

Écologie

Environnement

Gestion patrimoine

Logements sociaux

Politique

Reglementation

Sécurité

Suivi chantier

Technique