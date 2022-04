Hélène ADAM

Je suis actuellement chargée de diffusion pour le collectif artistique lyonnais "Gueules d'Amour Production".



Diplômée d'un Master Professionnel "Expertise des Professions et Institutions de la Culture" (Nantes), j'ai effectué deux stages dans le cadre de mon parcours universitaire, d'une durée cumulée de 10 mois. Le premier à Cuillé (53), dans le cadre de l'organisation d'un festival de musiques actuelles, le second à l'ADDM 53 (Association pour le développement de la musique et de la danse en Mayenne) pour réaliser l'étude : "Musiciens et groupes de musiques actuelles en Mayenne : panorama des pratiques et des pratiquants".



Mes compétences :

Musiques actuelles

Cinéma

Sociologie

Théâtre

Danse

Diffusion