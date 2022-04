Hélène ADAM

Formée aux métiers de la communication puis spécialisée dans la communication culturelle, j'ai aujourd'hui envie d'ouvrir mon champ de compétences en explorant mon aisance relationnelle et mon goût pour les échanges interpersonnels. La recherche d'une formation pour début 2018 est actuellement en cours.

Je continue d'être en lien direct avec le terrain à travers la correspondance au sein de la rédaction du Courrier de l'Ouest.

Recruteur ? Je suis disponible pour de nouveaux challenges en apportant mon expertise et ma créativité au sein d'une équipe dynamique.



Dynamisme / polyvalence / réactivité / écoute / curiosité / adaptabilité

Rédaction / communication interne et directe

Gestion de projets / accompagnement / mise en œuvre

Coordination de projets / médiation culturelle



Mes compétences :

Microsoft Office

Internet

Final Cut Pro

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Billetterie 4D

Communication institutionnelle

Relations Presse

Communication interne

Relations Publiques

Coordination de projets

Communication externe

Evénementiels et salons