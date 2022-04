Hélène ADAM

Responsable qualité spécialisée en industrie pharmaceutique complété d’une expertise en HSE

"Je mets ma force de persuasion et mon dynamisme au service d’une démarche QSE pertinente et partagée"



Riche d’une expérience de plus de 18 ans dans le milieu de l’industrie pharmaceutique, dont 13 en assurance qualité, je me suis forgée une solide culture dans ce domaine.

Rigoureuse, organisée, autonome et pédagogue, mes différentes expériences m’ont permis de gérer efficacement l’ensemble des missions inhérentes à un poste en assurance qualité.

Je désire aujourd’hui poursuivre ma carrière en assurance qualité dans un secteur d’activité similaire, ou mettre à profit mon expertise dans le domaine de l'audit ou de la formation professionnelle.

Secteurs recherchés PACA et Alsace



Mes compétences :

Rigueur

Synthèse rédactionnelle

Animation de formations

Autonomie professionnelle

GED

Normes ISO

Travail en équipe

Formation professionnelle

Norme HSE

Bonnes Pratiques de Fabrication

Gestion de projet

Assurance qualité

Animation de réunions

Normes Qualité

Pédagogie

Audit qualité

Analyse des écarts

Gestion de la qualité

Veille réglementaire

Conduite du changement

FDA

Biotechnologie