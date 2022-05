Sandrine ROUSSELOT

Pharmacien expert en réglementation liée à l'exercice officinal au sein du Conseil Central des pharmaciens titulaires d'officine de l'Ordre des pharmaciens, la mission qui m’est confiée présente quatre champs d’intervention : le conseil en réglementation de l’exercice officinal (produits et actes professionnels), la veille législative et réglementaire, l’aide à la décision et l’appui technique aux travaux du Conseil de l’Ordre ainsi qu’une activité éditoriale de valorisation de l’expertise ordinale. En parallèle, je conserve une activité officinale ponctuelle.



Ce parcours atypique me confère une expertise de niche de haut niveau que je souhaite valoriser auprès d'institutions d'Etat, dans le domaine du consulting ou de la formation professionnelle.



Mes compétences :

Droit de la santé

Pharmacien

Conseil juridique

Docteur en pharmacie

Conseil