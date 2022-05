Patrice GIRAUD

Professionnel de terrain depuis 25 ans dans le domaine de la pharmacie d’officine, de la pharmacie hospitalière ( notamment en dialyse), de la qualité (certification HAS), l’hygiène et la gestion des risques , je cherche à faire partager mon expérience dans le cadre de formation ou d’actions sur le terrain.

J'interviens sur le circuit du médicament (audit et mise en conformité avec réglementation) , les erreurs médicamenteuses, la gestion des risques, l'hygiène hospitalière,

Je viens de prendre en charge la gamme Qualité Certification au sein de l'organisme CERFHA



site : cerfha.fr