Philippe MERFELD

EDUCATION POPULAIRE- ECONOMIE SOCIALE



Gestion d'équipements Socio-Culturels

Management de projets Européens

Développement de réseaux professionnels et collaboratifs

Réalisation de diagnostic social partagé





MEDICO SOCIAL



Management d'équipes et de projets sur plusieurs dispositifs d'hébergement d'urgence type CHRS

Lits halte Soins Santé- Pension de famille, Maison relais- Stabilisation- Equipe Mobile



Evaluation Externe des Etablissement Sociaux et Médico-Sociaux

EHPAD-SSIAD-ESAT-Club de prévention-IME-ITEP-SESSAD-PFS-Foyer pour adultes handicapés, MECS, AEMO, SIE

Management de structure de l'économie sociale ISO 9001-2008

ENEIS CONSEIL

Missions réalisées en EHPAD - SSIAD - ESAT ..............



FORMATION

Formateur sur DJEPS et BPJEPS



Mes compétences :

Management de projet

Formation professionnelle

Évaluation externe

Diagnostic social

Evaluation interne

Management de la qualité