Karine JUPIN

Après quelques années en tant que salariée, je suis aujourd'hui à mon compte, et ce depuis 6 ans.



De par mes études et diplômes, je peux assurer deux types de missions :



- le médical : je saisis toute sorte de documents comme les comptes-rendus d'hospitalisation, les courriers de consultation, les expertises, résultats de tests, réunions, articles, cours, etc... (19 ans d'expérience en plus des 6 ans de secrétariat indépendant),



- l'administratif : retranscription de documents comme les PV de comités d'entreprises, des interviews, des entretiens d'étudiants. J'établis également des factures, fait du du phoning, etc...



J'effectue principalement ces missions à distance (les technologies actuelles nous permettent de bien communiquer) ou sur place, dans votre établissement (autour de Chalons en Champagne).



Diplômée BAC + 2, avec une expérience de 20 ans, je m'adapte facilement et réalise les différentes missions qui me sont proposées. Mon but est de vous permettre de couvrir les besoins ponctuels ou occasionnels de votre activité qu'elle soit médicale, paramédicale, ou administrative. Cela vous permettra de vous recentrer sur une activité première et/ou de faire épauler votre secrétaire habituelle en cas de surcharge de travail.



La polyvalence et la diversification des tâches me fascinent.



Vous pouvez visualiser le site que j'ai créé, surArray .



A bientôt,



Mes compétences :

Organisation

Rigueur

Adaptabilité

Compétence

Qualité

Externalisation

Organisée

Discrétion

Phoning

Sérieuse

Secrétaire indépendante