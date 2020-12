Delphine FAUCON, co-fondatrice et gérante responsable des partenariats du Cresna.



Suite à un parcours nutrition-santé, ma formation universitaire m'a permis de devenir chargée de prévention santé. Avec l'expérience professionnelle et les opportunités de projets que je développe à la coopérative Cresna, je gère la relation partenariale et les définitions de projets territoriaux. J'anime également des ateliers et des formations professionnelles.



Je suis également la fondatrice de la marque d'outils de médiation spécialisée dans l'alimentation : Anim'ALIM®



Pour en savoir plus sur notre coopérative : www.cresna-intermediation.com ET www.cresna-school-formation.com



Mes compétences :

Nutrition

Éducation

Développement durable

Santé Publique