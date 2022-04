Bonjour à tous,



Je suis actuellement formatrice en langue anglaise à mon compte et je souhaiterais intégrer une entreprise afin de retrouver la notion d'équipe.



Ayant pratiqué ce métier depuis plus de 10 ans et étant à mon compte avec mon propre centre de formation depuis 4 ans je recherche principalement un poste de responsable pédagogique.



A bientôt !



Mes compétences :

Traduction

Pédagogie

Formation