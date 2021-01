Jérémy JEANSON

JJe surfe sur la vague .net depuis ses débuts et j'aime partager les expériences que j'y fais ...



Mes domaines d'expertise .net 5, Core et .net Framework sont ASP.net MVC, WPF, EF , WCF, Workflow Foundation (WF), autant en Vb qu'en C#) et tout ce qui touche aux architectures n-tiers, la programmation asynchrone et parallèle ;)



Je travaille autant sur clients lourds que légers. Toujours avec un soupson d'agilité et de Devops.



Ayant débuté en 2001 avec les premières beta de net 1.0 j'ai maintenant une certaine aisance dans les projets de migration, et d'étude de frameworks en beta.



Open Sources et utilisateur de produits Microsoft même si cela peut en surprendre certain, ceci est parfaitement compatible et constitue mon environnement de tous les jours.



Spécialisations : Très bon niveau de développement sur la plateforme .net (C#, VB) pour le web ou la réalisation de clients riches et des accès aux données SQL (SQL Server, Accès).

Exploitation des Frameworks .net 1, 2, 3, 3.5, 4, à 4.8... Bonne expérience des exercices de migration, du travail collaboratif, du

suivi de versions (Azure Devops, TFS, Gît, SourceSafe) et du déploiement (MSI, Web Deploy, Click Once, Kubernetes, Docker).



Microsoft MVP depuis 2010



Certifications :

XSMD, MCSD, MCTS, MCP



Mes compétences :

C#

Vb

.net

Asp .net

WCF

Workflow Foundation

BI

SSIS

WPF

Metro

Sharepoint (admin)

Sharepoint (deve)

MCP

SQL

Business Process Management

PHP

Java

Azure

MySQL