Hélène ALIX

Expériences Professionnelles



Depuis 2016 : PCR – Société EURIDIS Ingénierie, SEMA et EURELEC, Groupe EFINOR - Beaumont-HAGUE

Prévisionnels dosimétriques et définition des objectifs de doses collectives et individuelles;

Evaluation des risques (Etude de poste), mesures de protection à mettre en œuvre, Démarche ALARA, Supervision chantier;

Gestion et suivi de la dosimétrie opérationnelle des salariés;

Formation du personnel à la procédure Radioprotection, Sensibilisation du personnel;

Participation audit de certification en radioprotection (CEFRI – QUALIANOR) en tant que PCR.



Depuis 2013 : Responsable Radioprotection – Groupe EFINOR - Beaumont-HAGUE

Mise en place et certification d’un système de management de la Radioprotection Groupe (8 entités);

Pilotage d’un programme d’actions, Management de la Radioprotection sont mises en œuvre et tenues à jour (suivi des habilitations, suivi médical, suivi d’affaires…) ;

Participation audit de certification en radioprotection (CEFRI – QUALIANOR) en tant que Responsable Radioprotection (Désigné).



2009 - 2015 : Assistante de Direction – Assistance au Responsable Qualité EURIDIS Ingénierie – Beaumont-Hague

Secrétariat : Gestion planning, Suivi des formations et habilitation du personnel, suivi des visites médicales, suivi et gestion des accès sur INB, Facturations clients, suivi des dossiers ressources humaines.

Assistance au Responsable Qualité : aide à la mise en place du système Qualité pour obtenir la certification ISO 9001, rédaction et mise en place de formulaire du système et vérification de la bonne application



2003-2009 : Dessinateur Design, AJILON ENGINEERING, Cherbourg - Bureau d’étude design et génie civil

Réponse aux appels d’offres,

Rédaction de cahier des charges,

Définition de programme, Etudes Avants projets, Etudes projets détaillé, assistance marché de travaux, suivi de chantier, réception de travaux



2000 -2003 : Secrétaire, Rédactrice Technique TECHNO PRO, Cherbourg.



Formations et diplômes

2015 (décembre) : Formation PCR Secteur INB-ICPE, INSTN Cherbourg.

2015 : Formation PR1 CC (Cycle du Combustible), INSTN Cherbourg.

1999 : Baccalauréat Professionnel E.O.G.T (Etude, Organisation et Gestion de Travaux, Lycée La Roquelle, Coutances.

1997 : BEP Construction topographie (dominante construction), Lycée Privée Cachin, Cherbourg.



Autres Compétences

Bonnes capacités rédactionnelles (documents qualité, PV de réunions etc.), Excellentes qualités relationnelles, Esprit d’Equipe, organisée, rigoureuse et réactive ;

Connaissance en nucléaire et armement.



Informatique

Maîtrise du système SISERI

Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint)

Maîtrise des logiciels de dessin : Autocad / Illustrator / Photoshop



