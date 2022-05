Patrice GODEL

Officiellement créée depuis le 21 mars 2016, la société INGENOV est un bureau d’études qui propose ses services dans deux grands domaines distincts qui sont le « développement industriel de vos idées » et la « conception d’équipements pour vos projets »

Dans un souci économique mais surtout de protection de l’environnement et d’économie d’énergie, INGENOV s’évertue à optimiser ses conceptions au juste besoin et les choix des matériaux utilisés. L’écoconception est au cœur du métier d’INGENOV !



1er DOMAINE D’ACTIVITÉ : DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE VOS IDÉES

(Domestique, Sanitaire, Agricole, Maritime)



Vous avez une idée de produit, INGENOV vous conseille dans la protection industrielle, puis vous aide à la développer et à l’industrialiser !

INGENOV conçoit et développe tous types de produits (de l’idée au produit fini tels que : robinets, objets et ustensiles domestiques, luminaires sur mesure, outils spéciaux, etc.), et va jusqu’à leur industrialisation et si besoin leur commercialisation.

INGENOV propose ses services sur des prestations au forfait et intervient en conception et en rédaction dès les études de faisabilité jusqu’à la réalisation du prototype fonctionnel et à son industrialisation.



2ème DOMAINE D’ACTIVITÉ : CONCEPTION D’ÉQUIPEMENTS POUR VOS PROJETS

(Industrie, Automobile, Naval, Nucléaire)



Vous avez un projet, INGENOV réalise des prestations au forfait et intervient en conception et en rédaction depuis les études de faisabilité jusqu’à la réalisation des équipements et leur mise en service !



INGENOV s’appuie sur les 30 ans d’expérience de son fondateur dans les domaines de l’automobile, du naval, du nucléaire et de l’industrie en général et réalise la conception d’équipements divers (machines spéciales, charpentes et escaliers métalliques, chaudronneries, etc.) pour des projets neufs ou des projets de modifications d’installations existantes ainsi que de l’assistance technique auprès de ses clients et à tous niveaux de l’ingénierie.

INGENOV est responsable de ses études et réalise elle-même les relevés sur site quand cela est nécessaire.

INGENOV dispose de moyens informatiques qui permettent de travailler de manière sécurisée à distance et sur tous types de dossiers.



VOUS AVEZ UN PROBLÈME SUR UN ÉQUIPEMENT EXISTANT ?

INGENOV réalise des expertises d’installations existantes ou des diagnostics de machines afin d’améliorer, voire de supprimer les perturbations de fonctionnement (mécaniques ou structurelles).



RÉGLEMENTATION ET CODES :

INGENOV joue son devoir de conseil envers ses clients vis-à-vis de leurs responsabilités, notamment en termes de la protection des biens et des personnes :

- Directive machine et conformité normative

- Analyse de risques (Sécurité des biens et des personnes)

- Ergonomie, ERP, REACH

- Eurocodes, RCCM, FEM

- Certification marquage CE