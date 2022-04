Diplômée d'un master spécialisé dans la finance à ICN Business School, je suis actuellement auditrice junior chez PwC Luxembourg, cabinet d'audit réputé mondialement.

Dynamique, rigoureuse, dotée d'un esprit d'analyse et de synthèse et d'un bon relationnel, je souhaiterai travailler dans une entreprise formatrice qui me permettrait de m'épanouir et de relever des challenges.



Mes compétences :

Audit interne et légal

Contrôle de gestion

Pack Office

Intelligence Économique

MAC OSX

SAP

Excel