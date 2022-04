Hélène ANGUENOT

Le Groupe BYmyCAR est le 1er groupe de distribution automobile indépendant français et il poursuit sa croissance depuis plusieurs années.



Nous représentons 17 marques automobile au sein de près de 65 concessions réparties sur différentes régions : Ile de France, Rhône Alpes, Bourgogne, Lorraine, Vaucluse, Provence Alpes Côte d’Azur, Suisse ; et employons plus de 2000 collaborateurs.



Conscient que la performance du Groupe passe par la satisfaction et l’engagement de nos collaborateurs, nous accordons une place importante à la gestion des Ressources Humaines à travers notre projet « Best employeur Best employé » et cherchons à développer l’implication des collaborateurs, leur fierté d’appartenance et leur capacité à recommander Bymy)Car auprès de leur entourage.



Si vous vous reconnaissez dans les valeurs d’intégrité, de courage, d’humilité, et de générosité,



Si vous considérez l’exigence comme une opportunité,



Si l’agilité et le dynamisme vous séduisent,



Si vous voulez partager l’histoire d’un groupe performant qui recherche des profils évolutifs et sait offrir des opportunités d’évolution aux personnes engagées et talentueuses,



Si vous voulez exercer votre métier dans des sites rénovés et avec des moyens matériels adaptés,



Si vous souhaitez développer vos compétences, et grandir professionnellement,



Rejoignez-nous !



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Maitrise outil informatique

Paie

Formation

Recrutement