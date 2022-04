Hélène APPERT

Je viens d'ouvrir mon cabinet de Réflexologie à Paris dans le 7ème arrondissement, et je propose plusieurs formules (energisante, complète, détente, express ciblée) qui permettent à chacun d'en disposer selon son "timing" et son besoin en particulier.

En tant que pharmacienne, je me suis interessée très tôt aux médecines douces (homéopathie, aromathérapie, phytothérapie) et j'ai connu la Réflexologie en vivant en Asie où elle est pratiquée couramment et naturellement.

Après avoir passé 4 années dans l'univers et la culture asiatique, j'ai obtenu à mon retour en France mon diplôme de Réflexologie (Reflex Therapy Total). Ce diplôme est reconnu par la FFR (Fédération Française de Réflexologie) et la ffPER (Fédération Francophone des Praticiens et Enseignants en Réflexologie).