Hélène ARBAUD

Passionnée par les Maine Coon j'ai décidé d'en faire l'élevage en 2014. C'est un élevage familiale, les chats vont et viennent dans notre maison en toute liberté et vivent avec nous en totale harmonie. Ils font partie intégrante de la famille ! ce sont nos chouchous ! au grand bonheur des enfants qui grandissent et évoluent à leur côté ....



N'hésitez pas à visiter notre site internet : http://mainecoon64chatteriedesshamalola.jimdo.com/

Et à nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/maineconn64chatteriedesshamalola/?ref=aymt_homepage_panel



Mes compétences :

Sourcing

Staffing