Helene Assa CAMARA

Je suis juriste d'affaires pécialisée en Assurances.

J'ai eu ma MAITRISE EN DROIT DESAFFAIRES à l'Université de Nanterre Paris X.

Ensuite j'ai suivi et obtenue le diplome d'Etudes Spécialisées en Assurances ( DESA) de L'Institut International des assurances de Yaoundé. ( CAMEROUN)

J'ai travaillé successivement comme consultant en assurance auprès de la CNUCED à Douala et comme collaborateur de la filiale sénégalaise du groupe AGF.

Depuis 2000 je suis retournée dans mon pays d'origine où j'ai crée ma société de courtage en Assurance.

Je suis égalment consultant en assurance réassurance et gestion des risques



Mes compétences :

dynamique

Humour