Angéla CAMARA

Mon expérience "terrain" réussie en retail m'a permis de comprendre les besoins et attentes des magasins et facilite l'échange et la communication.

J'ai évolué au sein du groupe Printemps et élargie mon domaine de compétence dans l'approvisionnement, la logistique et les achats. Forte d'une expérience de près de 8 ans dans ce domaine, j'ai su m'adapter aux différents outils des enseignes que j'ai rejoint.

Connaissance des logiciels ERP et interfaces: SAP, STORELAND, PROMPT,GOLD,PIM,PROGEST.

Utilisation de Business Object.

Bonne maîtrise d'Excel et du pack office.



Mes compétences :

Logistique

Informatique