Hélène AUBRY

Après une riche expérience professionnelle de 8 ans comme chargée d'accompagnement social, j'ai souhaité donner une autre dynamique professionnelle à ma carrière et j'ai donc entamé une reconversion.



Aujourd'hui diplômée en tant que conseillère en insertion professionnelle, mes attentes et objectifs ont évolué: accompagner les personnes dans l'élaboration de leur projet professionnel, mettre en relation les entreprises qui recrutent et les personnes en recherche d'emploi, développer un réseau et créer des partenariats, sont des missions pour lesquelles je souhaite m'investir.



Mes compétences :

Recherche de partenaires

Animation de groupes

Travail en équipe

Techniques de Recherche d'Emploi

Partenaires sociaux

Accompagnement individuel

Communication

Analyse des besoins

Accueil physique et téléphonique

Animation d'ateliers