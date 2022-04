Hélène AUTIER

Ingénieur Agronome, je recherche un emploi en études-recherche et développement en industrie dans le secteur agroalimentaire ou chimique.

Mon expérience de responsable de laboratoire de colorants alimentaires m'a permis d'acquérir des compétences en gestion de projet, mise au point de protocoles d'études spécifiques au produit et adaptation à la demande de la clientèle.

Mes expériences dans les autres domaines m'ont permis de renforcer mes qualités d'adaptation, d'organisation et de rigueur.



Mes compétences :

Gestion de projet

Enseignement

Etude technique