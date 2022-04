Hélène AYME

Après avoir créer une activité de Biographe/écrivain privé : Récits de vie, ateliers d'écriture et accompagnement d'aide par l'écriture, je me suis tournée essentiellement vers la lecture spectacle au sein du trio Les Femmes du Fleuve qui a tournée pendant 4 ans en vaucluse. Ecrivant moi-même depuis plus de 40 ans, j'ai créé et animé de nombreux ateliers d'écriture (j'ai 59 ans). Je suis également devenue conteuse en vivant à Grenoble où j'ai baigné dans le vivier (ô combien mâââgique !) des Arts du Récit, activité laissée un peu de côté au profit des Femmes du Fleuve. Aujourd'hui je reprends mon bâton de pélerine (j'ai fait Le Camino de Compotella) conteuse... à suivre... et à bientôt !

eh bien voilà : sur le chemin des Contes et de la Voix, je crée un spectacle "Au coeur de la forêt" dont la 1ère aura lieu à Blauvac au Jardin de la Mère Veilleuse, 3 contes qui disent la transformation dans l'intériorité de la forêt intérieure... j'y invite la Voix, par la mienne, et celle de mon tambour, le Tambour du Grand Cerf, mon tout nouveau compagnon, réalisé de mes mains... Rendez-vous donc le 18 juin à Blauvac à 20h30!



Mes compétences :

Lectures

contes

Ecriture