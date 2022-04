Hélène BADIN

J’ai développé une expérience de plus de 8 ans dans la formation sur supports professionnels, et en administration des ventes (saisie, contrôle, analyse, après-vente, assistance et relation fournisseurs).

J’aime privilégier l’analyse des besoins, la mise en œuvre de solutions optimales et l'assistance en B to B.



Dernièrement responsable de la Réservation et du Yield Management chez Chalair Aviation (compagnie aérienne Française), mes fonctions principales sur les lignes régulières ont été les suivantes:

administration des programmation des vols, optimisation de l'offre, analyses financières support technique aux agences de voyages, prise en charge du service après-vente.

Précédemment, auprès du réseau Club Voyages, j'ai été chargée de l'assistante technico-fonctionnelle sur Amadeus, des formations en ligne, et du développement d'un SBT & assistance auprès des entreprises partenaires.



Mes compétences :

MAITRISE DE GDS AMADEUS - SABRE- CUPID - CONNAIS

MAITRISE DES OUTILS BUREAUTIQUE

MAITRISE DU LOGICIEL DE GESTION INTEGRE - AEROPACK

MAITRISE D'UN SELF BOOKING TOOL - VERSION ABTP D

GDS

A La Carte

Sabre Travel Network

Microsoft Office

Amadeus CRS