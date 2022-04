Hélène BALLANDIN

Domaines de compétences principaux



• Maîtrise de la chaine de post-production.

• Maîtrise des techniques de Montage (Avid MediaCompose, Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro)

• Connaissance des techniques de Compositing (After Effect, Combustion)

• Utilisation Magnétoscope (HDCAM, XDCAM, BETANUM, DVCPRO, HDV, DV, …)

• Maîtrise des formats tapeless

• Management serveur de Post-Production (ISIS, Unity, LanShare, ActiveStorage, Edit Share)

• Management Avid Interplay (Interplay Acces, Interplay Central, ...)

• Management serveur d’archivage LTO (ActiveCircle)

• Utilisation tour de stockage SAS (MegaRaid LSI, ATTO)

• Mise en place partie serveur et utilisation Aviwest (DMNG Pro, DMNG Studio, …)

• Encodage video/audio (Telestream, script FFMPEG / FFMBC, MPEGStreamClip, Sorenson, …)

• Technique de câblage vidéo et informatique



• Maintenance informatique Windows /Mac, Notion de Linux (debian)

• Connaissance réseau informatique de base

• Programmation Web (HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript)



• Assistance technique aux utilisateurs

• Rédaction de documents à destination des utilisateurs (procédure technique, workflow, charte graphique, …)