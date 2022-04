Hélène BALMONT

Après un bac ES je me suis lancée dans des études comptables à commencer par le BTS, puis la licence DCG et enfin le master DSCG. La première année de master en alternance dans un cabinet d'expertise comptable a été une bonne expérience, riche en terme de formation. Je souhaiterais désormais développer mes connaissances en entreprise. Par conséquent, j'ai décidé d'arrêter le master et mon contrat d'apprentissage.

Je travaille depuis fin octobre en tant que comptable dans la société Holding Blachère à Chateaurenard.