Hélène BARBERET

Partenaire privilégié de la profession comptable depuis plus de 10 ans, Hays Conseil Audit & Expertise Comptable accompagne les cabinets comptables et d’audit dans leurs projets de recrutement.

Notre implantation régionale nous permet de maîtriser les spécificités locales. Ainsi, nous sommes en mesure de conseiller et d'accompagner, clients et candidats.



N'hésitez pas à me contacter en toute confidentialité à l'adresse h.barberet@hays.fr pour connaitre nos offres à pourvoir sur l'Alsace et le Territoire de Belfort sur les métiers suivants:



- Expertise Comptable : Assistant comptable, Collaborateur comptable / Responsable de dossiers, Chef de mission, Chef de groupe, Expert-comptable stagiaire, Directeur de bureau, Expert-comptable diplômé, Associé ….



- Audit : Auditeur junior, Auditeur sénior, Directeur de mission audit, Responsable pôle audit, Commissaire aux comptes, Associé…



- Social & Juridique : Gestionnaire paie, Responsable pôle social, Assistant juridique, Juriste droit social, Juriste droit des sociétés, Fiscaliste, Directeur juridique…