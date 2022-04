Ergothérapeute travaillant dans le domaine du maintien à domicile, des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie.

- Information, conseil sur les aides techniques et les aménagement du véhicule et du lieu de vie.

- Mission d'évaluation des situations , analyse des projets, et préconisations des moyens de compensations nécessaires, dans le cadre des demande d'aide financières déposées à la MDPH du 67