Hélène BARON

Diplômée depuis septembre 2013 d'un Master en Communication, je suis en constante recherche d'opportunités liées au métier de communicant. Je justifie maintenant de trois années d'expérience dans trois grands Groupes différents, qui m'ont chacune apporté en savoirs faire comme en savoir être.



Ce que j'aime dans mon métier ? Le relationnel comme le rédactionnel, l'imprévu et l'adrénaline que procure certains projets, la conception de supports de communication et la gestion de projet de A à Z.



Mon expérience au sein de La Poste m’a offert l’opportunité d’organiser des événements et de gérer leur logistique. En rejoignant le groupe PSA Peugeot Citroën, j’ai géré un site web en autonomie et mis en pratique mes connaissances des réseaux sociaux. Aussi, mon parcours à la Fondation Orange m’a permis de développer ma créativité à travers la conception de supports de communication, mon esprit analytique grâce à la réalisation d’analyses de presse et de perfectionner mes qualités rédactionnelles en rédigeant quotidiennement des articles.



Actuellement en poste en tant qu'assistante de communication polyvalente chez Jones Lang LaSalle, j'organise régulièrement des événements internes et crée et actualise des supports de communication pour les différents départements du Groupe. En parallèle, j'assiste une équipe de 30 responsables de projets.



Autonome et polyvalente, j'ai les qualités essentielles pour mener à bien les projets de communication que l'on me confie. Enfin, la diversité des secteurs dans lesquels j'ai travaillé démontre ma bonne capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Intranet

Rédaction

Communication

Marketing

Automobile

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Relations Presse

Musique

Autisme

Revue de presse

Santé

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Wordpress

Photographie