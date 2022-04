Sylvain TRAVOUILLON

20 ans d'expérience en développement de stratégies de communication interne et externe, de conduite et management de projets.



Expertise :

- Recommandations stratégiques,

- Gestion de projets,

- Conduite du changement.



Champs d'application :

- Communication institutionnelle,

- Communication interne,

- Communication commerciale et promotionnelle (BtoB et BtoC),

- Marketing stratégique et opérationnel,

- Relations publiques, relations presse,

- Événementiel,

- Web, multimédia, digital,

- Formation.



Management :

- Gestion et pilotage de projets,

- Coordination des différents intervenants,

- Recommandation, planification, brief et budget,

- Encadrement (chargée de communication, créatifs).



Mes compétences :

Conseil

Marketing

Publicité

Médias

Communication

Développement durable

Management

Communication publique

Environnement

Réseau

Direct Marketing

Marketing Mix

Public Relations

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Apple Mac

PC Hardware