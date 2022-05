Vincent CHAUDET, Chercheur, Formateur, Consultant

Docteur en sciences de l'éducation et de la formation



Fort d'une expérience d'une vingtaine d'années comme éducateur spécialisé dans plusieurs dispositifs (travail social, protection de l'enfance, milieu ouvert, placement familial spécialisé, alternative à la psychiatrie), j'y ai occupé également des fonctions d'encadrement.



Depuis une douzaine d'années, je me consacre plus particulièrement à l'étude et à la transmission des savoirs et savoirs faire cliniques et organisationnels liés aux conditions de réussites éducatives et sociales, tout en occupant des fonctions de formateur et de directeur pédagogique en travail social.



Je suis intervenu ainsi, tout à tour, pour de l’Analyse des pratiques, de l'Audit, du Conseil, de la Recherche-développement et de la Formation.



Je me consacre depuis 18 mois à la recherche en formation et en travail social, tout en structurant le Service recherche de l'ARIFTS Pays de Loire, à travers la réalisation d'expertises, de recherches (intégrées, participatives, actions) ainsi que le développement de partenariats scientifiques et professionnels.



Vincent CHAUDET

vn.chaudet@wanadoo.fr



Mes compétences :

Analyse des pratiques

Audit

Formation

Management-Conseil