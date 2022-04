Jean-François JOGUET

Diplômé en Gestion et Administration des entreprises, et en musicologie. Directeur artistique d’événements grand public et consultant en communication.

15 ans d'expérience de la conception à la réalisation d'évènements, son regard et son approche humaine et pragmatique de l’événementiel vous garantissent écoute et pertinence dans l'analyse de votre projet.



Des mises en scènes et des voyages partagés

avec Alstom, SNCF, Airbus, Mercedes, BMW, les Notaires de France, Harmonie mutuelle



Une présence à Paris et dans le Grand Ouest

(et partout où nos clients se développent, et nous font confiance)



… et la conviction que le 1er réseau social au monde,

c’est la rencontre entre deux personnes qui se parlent

et partagent leurs émotions.



Mes compétences :

Budgets

Microsoft Office

Internet

Apple Mac

Management

Relationnel

Régisseur

Prise de parole

Relations clients

Expertise technique

Communication événementielle