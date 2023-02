Valentin BEAUVINEAU

Directeur - producteur @ CLACK



Références : Hellfest Openair, Rock en Seine, Le Printemps de Bourges, Scopitone, Hip OPsession, La Folle Journée, On and On, Naâman, Dub Camp Festival, Paloma, Megascène, Stereolux, Trempolino, Beatbox France, ...



www.leclack.fr