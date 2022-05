Tony GONÇALVES

Https://tonygoncalves-graphiste.com/

https://www.linkedin.com/company/tonygoncalves-communication/



Conseil en communication graphiste, illustrateur indépendant.

J'ai acquis depuis de nombreuses années une expérience me permettant d'évaluer et proposer des stratégies de communication afin de concevoir les outils graphiques et éditoriaux les plus adaptés aux besoins.



Je travaille en collaboration avec une équipe de professionnels complémentaires pouvant couvrir l'ensemble des prestations à réaliser.



Je travaille essentiellement pour des collectivités locales et dans tous les domaines et services.

J'essaye d'exercer mon activité dans le rapport le plus collaboratif possible, plutôt que strictement commercial. C'est à mon sens la façon la plus efficace pour être le plus créatif et le plus juste.

Ainsi j'ai pu travailler avec de petites communes comme avec les villes de Bobigny, Saint-Denis, Arcueil, Nanterre, Rueil-Malmaison, les communautés d'agglomérations comme Plaine Commune, Est Ensemble et Marne et Gondoire ou les conseils généraux de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne.

J'ai eu aussi la chance d'accompagner le Planning familial pour son identité visuelle.

Je vous invite donc à consulter mes travaux en ligne https://tonygoncalves-graphiste.com/ , et reste à votre disposition pour éventuellement vous transmettre mes dernières productions. A bientôt peut-être.



Mes compétences :

Concepteur graphique

Concepteur éditorial

Illustrateur infographie

Illustrateur

Conseil en communication

Logos

Communication