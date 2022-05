Tony GONCALVES

20 années d'expérience dans le transport multimodal : aérien, maritime, route, national et international.

Spécialisation depuis 13 années dans le transport de produits de santé, et plus particulièrement le transport de produits biologiques dans le cadre des essais pré-cliniques et cliniques, ainsi qu'auprès des services recherche et développement.

Apporteur de solutions logistiques, mise en place de flux transport sous température dirigée.

Développement et/ou fourniture d'emballages spécifiques pour le maintien en température et/ou produits dangereux.

Conseil dans le cadre de vos formalitées administratives : demande de licence, certificats vétérinaires ... ainsi que pour vos formalités douanières, en France ou à l'étranger.

Mise en place de tournées régionales, nationales pour le transport de produits biologiques sous température dirigée ou non.

Tournées existantes sur l'axe Paris, Lyon, Marseille, Nice.

Réseau de partenaires spécialisés dans le transport de produits Biologiques sur toute l'Europe ainsi que dans la majorité des pays actifs dans ce domaine : USA, Japon, Chine, Inde, Australie ...

Ecoute, partage, transparence, professionnalisme, ainsi qu'un service sur mesure et dédié.



Mes compétences :

clinical trials

Industrie pharmaceutique

Logistics

Médical

Santé

Transport

Transportation