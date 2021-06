Thierry RAFFIN

Après le stage chez Nomendum / Go2cam, sur un projet de déploiement d'un ERP, validant la formation Edumotiv concernant le poste de consultant ERP SAP, l'entreprise Go2cam international m'a embauché pour poursuivre le Déploiement de la solution ERP Notixia pour un client Groupe international basé en France et pour structurer une nouvelle proposition logiciel autour de la solution ERP Notixia, la solution FAO Go2cam et le logiciel de CAO Solidworks.



Ayant obtenu mon diplôme en 2018 de Master 2 CCI Compétences Complémentaires en Informatique à l'université "Claude Bernard" Lyon 1, je désire recentrer ma formation dans un objectif d'obtenir un poste de conseils. En conséquence, j'ai débuté une une formation de consultant ERP/Progiciel en intégrant la promotion 2019-2020 chez EDUMOTIV.



Au cours de ces 25 dernières années, j'ai pu mener à bien plusieurs projets de réorganisation dl'entreprise, aussi bien d'un point de vue Informatique avec la mise en place d'un ERP, d'un point de vue Qualité avec la certification ISO 9001 et EAQF, d'un point de vue Humain avec le management de 70 personnes en 3x8, et d'un point de vue Logistique avec la gestion de la sous-traitance.



En 2015, j'ai choisi de suivre une formation sur le Lean Déploiement avec mon école d'ingénieur ECAM qui a débouché mi avril sur une certification ECAM Expert dans ce domaine (équivalence Yellow Belt). Ce choix s'est naturellement imposé car il s'intègre parfaitement à mon parcours professionnel et qu'il correspond à mes convictions sur l'importance du Lean Management et de l'amélioration continue dans l'industrie.



En 2016, J'ai investis dans une imprimante 3D Ultimaker 2+ pour me former sur cette technique de fabrication de prototype et de pièces détachées. J'ai pu me perfectionner dans l'utilisation des différents matériaux (PLA, ABS ...), les réglages optimums des températures, les produits contribuant à l'adhérence sur le plateau (support d'impression).



Spécialisations :

- Programmation et suivi de projets informatiques

- Mise en place d'un ERP ou d'un PGI en production et logistique

- Les Énergies Renouvelables (plus particulièrement le photovoltaïque)

- Le management d'équipes de production

- Le Lean Management et l'agilité (Scrum)



Mes compétences :

Énergies Renouvelables

Amélioration Continue

Photovoltaïque

Aviation privée

WinDev

Visual Basic 6

TurboCAD

PV*SOL

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Access

C Programming Language

Autocad

Audit

Turbo pascal

Lean management