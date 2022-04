Hélène BARRAL

Autonome et méthodique, j'ai travaillé sur le positionnement, la gestion et la coordination de plusieurs marques de Destination touristique. J’ai apporté ma contribution à la mise en réseau des professionnels, à la stratégie webmarketing et aux évolutions des politiques d’animations et d’événementiels sur le territoire de Vendée des îles.

Je peux vous apporter mes compétences en matière de stratégie de développement local, animation de réseaux d'acteurs privés comme publics et gestion de projets transversaux.

Je renforce actuellement mon expérience par la gestion d'une Société commerciale et l'accompagnement des adhérents en activité (formations, ateliers, réunions thématiques de porteurs de projets), en RH et webmarketing.

Adaptable et enthousiaste, j'anime les Conseils et détermine les évolutions stratégiques nécessaires avec les élus.



Mes compétences :

Animation de réseau

Conseil

Communication

Stratégie territoriale

Marketing opérationnel

Evénementiel

Relations publiques

Coordination de projets

Gestion budgétaire

Développement économique