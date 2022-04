Hélène BARRAUD-SALAÜN

Typiquement "job addict", les premières années professionnelles ont débuté à Paris. Parc Astérix, TV Sport puis Eurosport France : un lancement de carrière rapide et énergique, finalement plutôt classique pour une diplômée d'Ecole de Commerce.



Après une dizaine d'années parisiennes , une envie de vert, d'enfants et de plus de "zénitude" m'a rapproché de ma région natale : les Pays de la Loire.



10 ans après ce grand tournant, la vie professionnelle prend enfin une tournure plus "humaine" ; et surtout, les enfants profitent pleinement de la qualité de vie à la campagne et en bord de mer, le mari parisien est un accro du jardinage et au premier rayon de soleil, c'est le bonheur !



Bref, finalement, la recette du bon équilibre entre besoin d'activité professionnelle dense et envie de bien-être pour "le clan".



Désormais une nouvelle aventure commence. Suite au prochain épisode ...



Mes compétences :

Automobile

Communication

Communication - Marketing

Conseil

Développement durable

Énergies nouvelles

Formation

Marketing

Microsoft CRM

Presse

Publicité

Relations Presse

Tourisme

VAD