Hélène BARRETO

Suite à une première expérience dans la vente de produits culturels, j'ai cherché à retrouver un emploi dans ce domaine. J'ai ainsi suivi une formation qualifiante et ai obtenu mon titre professionnel de Vendeuse Conseil en Magasin en 2016. Ayant de plus un diplôme alliant communication et marketing, j'ai pu facilement me mettre à jour sur les produits (sorties, avis, conseils) pour satisfaire au mieux ma clientèle et la fidéliser, et atteindre les objectifs donnés par mes responsables.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Microsoft Project