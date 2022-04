Hélène BEAU

Diplômée d'un CAP et d'un BAC Pro avec "Mention Assez Bien" en Esthétique - Ongulerie - Parfumerie - Cosmétique, je suis qualifiée en terme de pratique et théorie.

Possédant mon entreprise, j'ai acquis une bonne gestion de l'activité, en plus de son planning. J'ai ainsi pu faire ma propre expérience, comprenant les responsabilités que cela impliqué.



Sérieuse, consciencieuse et motivée, je suis à la recherche d'un CDI à temps plein ou partiel dans ce domaine.

Le secteur de ma recherche, s'étend sur la ville de Poitiers et ses alentours.





Mes compétences :

Shiatsu

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet