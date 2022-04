Hélène BEAURY

Titulaire du Master de Médiation des Arts du Spectacle à Tours (37), je mobilise mes compétences en région Centre, en région Charentaise et Pays de Loire de préférence. J’attire l’attention de professionnels susceptibles de m’orienter vers l’existence d'un poste dans les domaines évènementiel et culturel (spectacles, expositions,congrès), touristique et environnement (parcs Naturel Régional ou National) ou de besoins en développement de communication.



Mon stage pratique de Master II en Médiation culturelle m' a amenée à organiser deux évènementiels au château d’Azay Le Ferron (Indre – 36) en partenariat associatif . J'ai obtenu 3 entretiens en Mairie de Tours avec les élus et directeur de service en vue d'un poste de Direction au service culturel de la ville de Tours non concrétisé pour l'heure. Je suis titulaire de la carte de guide-conférencière et interprète français-anglais-espagnol.



Passionnée de théâtre, (bénévole à FESTHEA, festival de Théâtre amateur de Saint Cyr Sur Loire) de chant, d’écriture, je suis engagée au sein de l’association Choréa comme choriste et au sein du Conseil d’Administration, dans le cadre de la création d’un opéra théâtre aboutissant à un spectacle en juin 2013. (Chambray Les Tours - 37170)