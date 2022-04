Hélène BEAURY

Médiatrice culturelle, j'interviens dans les domaine socio-éducatifs, du tourisme et des langues, de la communication interne et externe, institutionnelle et associative. Guide-conférencière trilingue français-anglais-espagnol, j' accompagne et gère les groupes d'étrangers en visite sur notre territoire et effectue des guidages-accompagnements à l'étranger.

J'ai acquis l'expérience de gestion de manifestations au sein de monuments historiques, d'administration au sein d'une structure théâtrale et de chargée de prospection et de communication au sein d'une structure de communication publicitaire.

A ce jour, j'offre mes compétences professionnelles au service d'entreprises culturelles, de collectivités territoriales, structures où mes compétences de la communication, de l'organisation, et compétences linguistiques sont requises. J'interviens au sein des collectivités et associations en qualité d'acteur socio-éducatif.



Mes compétences :

Coordination d'actions socio-éducatives

Maîtrise de l'anglais

encadrement d'ateliers éducatifs