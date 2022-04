Helene BEHURET

N°1 Travel mugs en 2012 aux Etats-Unis, CONTIGO® est continuellement à la recherche des tendances et des nouvelles influences pour être au plus près du marché & des consommateurs.



Intelligemment conçues pour maintenir les températures, élégamment pensées pour aller partout, Contigo ® offre une vaste gamme de bouteilles isothermes qui conservent les boissons savoureuses plus longtemps. Parfaites pour les déplacements en voiture, pour boire en mouvement avec style et confiance.



Innovation, fiabilité, excellente qualité et confiance dans le produit, sont les principales caractéristiques données par les utilisateurs de CONTIGO®.