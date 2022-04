Hélène BEINSTEINER

Mon DUT et mes deux stages effectués dans le domaine de la recherche me confèrent une aisance pour les techniques de laboratoire et témoignent de mon intérêt pour la biologie. Par ailleurs, mon projet de fin d'études au sein du service qualité alimentaire du Groupe Carrefour m'a confortée dans mon choix de me spécialiser dans l'industrie agro-alimentaire : la qualité de ce que nous mangeons - origines et compositions des produits - est un sujet exigeant et passionnant.



Mes compétences :

Organisation

Diplomatie

Autonomie

Rigueur

Apprentissage rapide